أكد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحديث عن التحول الرقمي سيقضي بشكل مباشر عن الفساد والرشاوى، وسيشعر به الشعب المصري بشكل مباشر، والذي كان ضمن توصيات مؤتمر الشباب السابع الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة وانتهت فعالياته الأربعاء الماضي، واجتمعت الحكومة لمناقشة تنفيذها.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، أن التطبيقات الإلكترونية التي سيعتمد عليها المواطنون لإنهاء الإجراءات الحكومية، ستقضي على خصخصة الوظائف، المتمثلة في استفادة الموظف من وظيفته، كما ستقضي على نظرية "فوت علينا بكرة يا سيد".

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التحول الرقمي سيجعل كل احتياجات الإنسان من الدولة تتم عبر تطبيقات على الهاتف الشخصي، أو من خلال مواقع التواصل عبر الإنترنت، والقضاء على الروتين، موضحًا أن شباب المؤتمر أجروا دراسة جادة للكثير من القضايا، وقدموها بشكل جديد، وعلى أجهزة الدولة تحويلها إلى رؤى وخطط جادة وبرامج عمل.