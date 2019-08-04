طقس اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، 4 أغسطس 2019، طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلًا.

وأضافت الهيئة، في بيان لها عبر فيس بوك، أنه سيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارا، لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وأوضحت أن السحب المنخفضة تظهر شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وخليج السويس.