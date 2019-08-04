واحدة من جميلات السينما المصرية والعربية استطاعت أن تخطف الأنظار إليها وإلى موهبتها المميزة منذ بداياتها الفنية لتصنع تاريخا فنيا من الصعب أن يتكرر.

الفنانة مديحة كامل قدمت خلال مسيرتها ما يتجاوز 100 فيلم سينمائي منذ بدايتها الفنية منتصف ستينيات القرن الماضي أمام كبار المخرجين والنجوم، وحققت نجاحا كبيرا جعلها من أوائل نجمات جيلها، وبالرغم من نجاحها في السينما إلا أنها قدمت أولى أعمالها في الدراما التليفزيونية عام 1977 أي بعد بدايتها الفنية بعشر سنوات تقريبا.

وفي ذكرى ميلادها تستعرض "الوطن" أبرز الأعمال الدرامية التليفزيونية التي قدمتها الفنانة مديحة كامل خلال مسيرتها الفنية.

المجهول - 1977

كان أول مسلسل تليفزيوني تقدمه الفنانة مديحة كامل في عام 1977 هو مسلسل "المجهول" أمام الفنان القدير محمود مرسي، ومن تأليف وإخراج محمد كامل وشارك في بطولته "رجاء الجداوي، ليلى حمادة، ميمي جمال، مريم فخر الدين.

الأفعى - 1977

في نفس العام قدمت مديحة كامل مسلسل "الأفعي" وشاركها في البطولة "يوسف شعبان، محمود المليجي، عمر الحريري، سعيد عبد الغني وعفاف شعيب"، المسلسل من تأليف محمد كامل ومن إخراج حسن حافظ.

أيوب البحر - 1982

قدمت الفنانة مديحة كامل مع المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ مسلسل "أيوب البحر" وهو من إنتاج المملكة العربية السعودية وتسرد أحداث المسلسل حياة رجل ظالم متسلط يعتبر من الدخلاء على قرية المنشلين فيقوم بظلم أهل القرية والإستيلاء على ممتلكاتهم وبيوتهم،وقوم عدد من أهالي قرية المنشلين الطيبين للتصدي لهذا الرجل وإعادة الحب والأمان والفرح للقرية.

المسلسل من بطولة "سمية الألفى، أنور إسماعيل، أحمد راتب، محمود مسعود وصبري عبد المنعم".

ينابيع النهر - 1986

قدمت الفنانة مديحة كامل مسلسل "ينابيع النهر" المأخوذ عن رواية للكاتب ثروت أباظة ومن إخراج أشرف سالم ويعتبر العمل الثاني الذي جمعها مع المطرب عمرو دياب، ويصنف المسلسل بأنه درامي وتدور أحداثه في قصر "ادهم باشا" الذي تثور المشاكل بشكل مفاجئ به، حيث يسعى ابن اخ ادهم للزواج من ابنة عمه ليس بسبب حب لها، ولكن لرغبته في الحصول على الأموال، وتساعده الظروف وبالفعل يتزوج منها، وبعد موت ادهم باشا يظهر على حقيقته ويسعى للحصول على كل ثروته وممتلكاته.

المسلسل من بطولة "صلاح السعدني، شكري سرحان، عمرو دياب، هالة صدقي و سعيد عبد الغني".

البشاير - 1987

يعتبر من أشهر الاعمال الدرامية التي قدمتها الفنانة مديحة كامل وحقق المسلسل شهرة كبيرة، وتدور أحداثه حول أبو المعاطي، الذي ذاق مرارة الغربة ليجني ثروة ضخمة، وعندما عاد إلى وطنه يقرر أن يشتري قطعة أرض زراعية ويقوم بزراعتها بمساعدة نسيبه، حتى تأتي مجموعة فنانين يعملون عمل سينمائي ليقوموا بتصوير بعض المشاهد الخارجية في فيلم جديد بمنطقة قريبة من مزرعة أبو المعاطي، ولكن تتعرض النجمة السينمائية سلوى إلى حادث أثناء توجهها إلى منطقة التصوير، ويقوم أبو المعاطي بإنقاذها، واصطحابها إلى مزرعته للعناية بها وتستمر الأحداث.

المسلسل من تأليف الكاتب وحيد حامد ومن إخراج سمير سيف، ومن بطولة "محمود عبد العزيز، حسن حسني، عبد العزيز مخيون، أمينة رزق وأحمد بدير".

وفي تسعينيات القرن الماضي اعتزلت مديحة كامل الفن بشكل كامل قبل أن تكمل تصوير فيلم "بوابة أبليس" ولم تظهر في الإعلام مرة أخرى، حتى توفت في عام 1997 بسبب مضاعفات مرض القلب عن عمر ناهز 49 عاما.