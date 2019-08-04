مديحة كامل وأحمد حسن وزينب.. أكثر ما بحث عنه المصريون على "جوجل"

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وتضمنت ما يلي:

مديحة كامل

يحتفي محرك البحث العالمي "جوجل" بحلول الذكرى الـ73 لميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل.

وفي مثل يوم أمس 3 أغسطس عام 1948، ولدت الفنانة مديحة كامل، ونشأت في مدينة الإسكندرية، قبل أن تنتقل عام 1962 إلى القاهرة، لتلتحق بكلية الآداب في جامعة عين شمس عام 1965.

فيلم "30 يوم في السجن" للفنان فريد شوقي كان بداية شهرة مديحة كامل، وبعد سنوات حصلت على دور البطولة مجددًا في فيلم "الصعود إلى الهاوية" مع الفنان محمود ياسين، فيما كان "بوابة إبليس" آخر أفلامها، لتقرر بعده الاعتزال عام 1992، وتوفيت في منزلها في 13 يناير 1997.

طريق الفنانة الراحلة مديحة كامل إلى النجومية لم يكن مفروشًا بالورود، بل شهد العديد من العقبات والمشاكل.

وفي بداية حياتها الفنية، كان لها لقاء تلفزيوني مع المذيع اللبناني رياض شرارة، والذي استمر لمدة 10 دقائق ومنشور على موقع يوتيوب.

فيديو نادر للفنانة مديحة كامل في بداية مشوارها الفني

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أحمد حسن وزينب

عدة مقاطع مصورة لطفلة حديثة الولادة، هي ابنة اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، انتشرت بشدة عبر "السوشيال ميديا"، بسبب طريقة تعامل والديها معها، ما أثار استياء مستخدمي مواقع التواصل، وهاجموهما، معتبرين تلك الأفعال تربحا عبر استغلال الطفلة تجاريا، كما من الممكن أن يعرضهما إلى العقوبة بالحبس، بعد تقديم بلاغ ضد الوالدين من المجلس القومي للأمومة والطفولة للنائب العام.

رغم بلاغ النائب العام.. فيديو جديد لابنة أحمد حسن وزينب

موجة من السخط والغصب، أثارها اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، في الساعات الماضية بين متابعيهم على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد نشرهما فيديو لمولودتهما وهي تبكي، وأعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، تقدم المجلس ببلاغ للنائب العام، في واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر.

وعقب تلك الموجة، خرج صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، يقول إن المجلس وردته بلاغات بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر من قِبَل والديها اليوتيوبر الشهيرين، أحمد حسن وزوجته زينب، لافتا إلى أن هناك مادة في قانون العقوبات تجرم الاستغلال الجنسي والتجاري والاقتصادي للطفل وتعتبرها جناية إذا ما ثبت ذلك، حيث تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

ومن بين الفيديوهات الموجودة على قناة اليوتيوبر أحمد حسن، واحدا آخر أثناء ولادة زوجته زينب، مصورا مشاهد داخل غرفة العمليات، وقال الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني لـ"الوطن"، إن هذا الأمر الذي يعرض حسن للمساءلة القانونية.

صور ولادة زوجته داخل غرفة العمليات.. عقوبة جديدة في انتظار أحمد حسن

أحمد حسن وزينب يحققان 30 ألف دولار.. كيف تربح نصف مليون جنيه شهريا من يوتيوب؟

منة عرفة

اشتهرت بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية أمام كبار نجوم الفن، خلال فترة طفولتها، وتتجه الآن إلى حقبة جديدة في مشوارها الفني، بعد تجاوزها إلى مرحلة المراهقة والشباب، وفي التقرير التالي نعرض أبرز مراحل تطورها.

- جاءت البداية من خلال اختبار كاميرا أجرته لتقديم أحد الإعلانات.

- بعد عملها في مجال اﻹعلانات، بدأت التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل "السندريلا" مع المخرج سمير سيف في عام 2005.

- شاركت بعدها في العديد من الأعمال السينمائية، منها: "مطب صناعي، حلم العمر، البيه رومانسي، آخر كلام".

- شاركت أيضا في جميع مواسم المسلسل الكوميدي "راجل وست ستات"، والذي استمر لـ10 مواسم كاملة مع أشرف عبد الباقي ولقاء الخميسي.

- يعتبر مسلسل "القاصرات" من المحطات المهمة التي قدمتها خلال مشوارها الفني، وتدور معظم أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي ما زالت تحدث في أجواء الصعيد، وما يترتب عليه من آثار سلبية على المستوى الاجتماعي والإنساني، وجسد ذلك "عبد القوي" (صلاح السعدني) الذي يبحث دائما عن إرضاء شهوته بالزواج من القاصرات، وسط استياء العديد من المحيطين به، والذين من بينهم "عطر" (داليا البحيري) التي تهاب قسوته وعنفه، و"عطيات" (سميرة عبد العزيز) التي تقطن معه في نفس المنزل، وأخيرا الطبيب "محمد الشقنقيري" الذي يقف دائما أمام "عبد القوي" لمنع زواجه من القاصرات.

- اختفت 3 سنوات عن الجمهور، حيث فضلت أن تقضي فترة المراهقة بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام، وعادت إلى الجمهور من خلال مسلسل " بحر" مع الفنان ماجد المصري، ومسلسل "شقة فيصل" مع كريم محمود عبد العزيز.