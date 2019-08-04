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"هوليوود" تسيطر على المسابقة الرسمية لـ"فينيسيا".. و"بولانسكى" يعود بـ"An Officer and a Spy"

"هوليوود" تسيطر على المسابقة الرسمية لـ"فينيسيا".. و"بولانسكى" يعود بـ"An Officer and a Spy"

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انخفاض ملحوظ فى أسعار اللحوم وكساد بأسواق البحيرة قبل "عيد الأضحى"

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