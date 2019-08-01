أخبار ماتفوتكش| انتهاء إجراءات إصلاح الاقتصاد وسقوط عقار بحدائق القبة

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

السيسي: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ستنتهي بنهاية العام الجاري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بنهاية العام الجاري سيكون جرى الانتهاء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي وفقًا للخطة التي وضعتها الدولة المصرية أمام شعبها وصندوق النقد الدولي، موضحًا أن العامل الرئيسي في نجاح الإصلاح الاقتصادي والحسم فيه كان للشعب المصري.

السيسي: الشعب تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي.. وربحت الرهان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه راهن على الشعب المصري في تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وكان رهانه رابحا، مضيفا: "كان راهني رابحا وإيماني صادقا فلولا إرادة المصريين ما كنا لنعبر كل التحديات وما كان للإنجاز أن يتحقق".

قرقاش: شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران مستحيل

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن شق الصف السعودي الإماراتي عبر ملفي اليمن أو إيران مستحيل، حيث ذكر أن علاقة البلدين استراتيجية وتحالفهما تعزز بالتضحيات، وذلك خلال تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الدولار يواصل التراجع.. وبنكي الإسكندرية والتجاري الدولي الأقل سعرا

واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعة بقيمة قرشين، خلال تعاملات أمس الأربعاء، ليباع في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية بـ16.60مقابل 16.50جنيه للشراء، فيما استقر سعر صرف الدولار في عدد كبير من البنوك، بينها: "الأهلي المصري، الأهلي اليوناني، المصرف المتحد، مصر إيران، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي، البركة، مصر، وبلوم ، عند 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء.

تأكيدا لما نشرته "الوطن".. "المالية" تثبت "الدولار الجمركي" عند 16 جنيها

أعلنت وزارة المالية، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16جنيهًا اعتبارًا من أول أغسطس 2019، حتى 31 أغسطس 2019، وهو ما يأتي تأكيدا لما نشرته "الوطن" أمس، وقالت الوزارة في بيان قبل قليل، إن سعر الدولار مطبق كما هو لكل واردات الأصناف المستوردة عدا السلع الموضحة بالقوائم السابق الموافقة عليها، والقوائم المضافة إليها بتاريخ 27 يوليو الماضي، والتى ستخضع لسعر الدولار الجمركى المعادل لسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى في 31 يوليو الماضي، ويبلغ 16,62جنيه.

القاهرة: أعمال حفر وراء وقوع انهيار جزئي لعقار في حدائق القبة

ذكرت محافظة القاهرة، أن جزءًا من منزل انهار في شارع الخليل إبراهيم من شارع مصر والسودان بحي الحدائق، وقالت المحافظة، في بيان لها، إنه تم إبلاغ الإسعاف والمطافئ والغاز وشركة الكهرباء وشركة المياه، وبالمتابعة مع الحي تبين وقوع انهيار في الجزء الخلفي من العقار رقم 13 شارع الخليل إبراهيم نتيجة أعمال حفر برخصة في العقار رقم 15 الخليل إبراهيم.

التعليم العالي تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات الوهمية

حذر السيد عطا، المشرف العام علي التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب الثانوية العامة ومايعادلها من شهادات 2019-2020، الراغبين في الالتحاق بالكليات بالجامعات والمعاهد من الكيانات والمعاهد الوهمية، التي تدعي انتسابها إلى وزراة التعليم العالي، خاصة طلاب المرحلة الثانية والثالثة، مؤكدا إن جميع الكيانات العلمية من جامعات ومعاهد موجودة ومعلن عنها من قبل الوزراة على موقع التنسيق الإلكتروني والبوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، وكذلك القنوات الرسمية التابعة لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك وتويتر".

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. العظمى في القاهرة تصل لـ 36 درجة

تستعرض "الوطن" توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وأوضحت الهيئة، عبر الموقع الرسمي لها، أن السحب المنخفضة ستظهر على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

أحمد عبدالعزيز: تكريم 12 فنانا على هامش المهرجان القومي للمسرح

شدد الفنان أحمد عبدالعزيز، رئيس المهرجان القومي للمسرح، على ضرورة تكريم عددا كبيرا من المسرحيين بالدورة الـ12 للمهرجان، وقال عبدالعزيز، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل المهرجان في دورته الـ12، إن مسألة التكريم صعبة جدا، فهناك من الراحلين والأحياء من يستحقون التكريم، "ففي الافتتاح نكرم الآباء، وفي الختام نكرم الأبناء"، حيث أن الأعوام الماضية كان يتم خلالها تكريم 7 نجوم، وهذا العام كرمنا 12 فنانا.

الأهلي يضم أفشة لمدة 5 سنوات رسميًا

تأكيدًا لـ"الوطن سبورت" أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي، مع محمد مجدي قفشة لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات قادمة، وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية وإستلام الاستغناء الخاص باللاعب والذي عبر عن سعادته بالإنضمام للأهلي.