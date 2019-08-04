استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الدكتورة هدي مخلوف، والدكتورة هبة عطية، أعضاء لجنة متابعة تطوير برنامج بكالوريوس الطب الجديد، بحضور الدكتورة داليا حسين عبدالعزيز، وكيل كلية الطب البشري لشؤون التعليم والطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة أن الزيارة تأتي في إطار متابعة الهيكل العام للبرنامج التعليمي المتكامل، الذي تضمن أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس 5 سنوات، يعقبها دراسة بكلية الطب لمدة سنتين تأسيسيتين للتدريب الإكلينيكي، يليها عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة في جمهورية مصر العربية من خلال هيئة التدريب الإلزامي.