اعتمد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، اليوم، درجات تنسيق الإلتحاق بالمدارس الثانوى العام، للعام الدراسي 2019/2020، وذلك بعد إعلان نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية وتحديد أعداد الناجحين والأماكن الشاغرة بالمدراس المستهدفة ، وترواحت درجات التخفيض ما بين 5 إلى 10 درجات كحد أقصى فى بعض الإدرارات التعليمية.

وقال الدكتور سمير النيلي، وكيل التربية والتعليم بمطروح، إن تخفيض الحد الأدنى للدخول لمدارس الثانوى العام تأتى تيسيراً على جميع الطلاب الذين لم يلتحقون وهى محسوبة طبقا لنسبة الأعداد والكثافات فى المدارس الثانوى العام بالمحافظة.

وأكد ضرورة مراعاة الكثافات بفصول المدارس الثانوية وتوفير أماكن لجميع الطلاب الراغبين فى الإلتحاق بالتعليم الثانوى العام، وأن محافظ مطروح صدق على تخفيض درجات الالتحاق بالثانوى العام على مستوى المحافظة، وأعداد التنسيق وفقا لأعداد الناجحين والمجموع من ناحية والماكن الشاغرة في المدارس من ناحية أخرى، وانخفضت درجات الالتحاق بمدارس مرسى مطروح والنجيلة من 210 حتى 205 درجة، وفي براني من 195 حتى 190 درجة.

وأشار إلى أن في إدارات الضبعة والعلمين والسلوم من 180 حتى 170 درجة، وفي سيوة من 205 حتى 195 درجة، وفى الحمام من 220 حتى 215 درجة، وفي قطاع البنجر التعليمي من 195 حتى 185 درجة، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب من أبناء مطروح في التفوق الدراسي والالتحاق بالمدارس التي يرغبونها وتحقيق أحلامهم.