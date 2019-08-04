تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم، من شن سلسلة من الحملات التموينية المكبرة لضبط مروجي الدقيق البلدي المدعم والبويات المغشوشة على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات.

كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط طن دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي، قبل تصنيعه في إنتاج الخبز السياحي بدائرة ثالث المحلة.

كما ضبط "محمد.و.م" (45 سنة، صاحب مخبز سياحي بميدان المحجوب ثالث المحلة)، وبحوزته طن دقيق بلدي مدعم بقصد استخدامه في تصنيع الخبز السياحي، تحرر المحضر 595 جنح أمن دولة طوارئ ثالث المحلة.

كما وردت معلومات إلى الإدارة بقيام "أحمد. م. أ" (35 سنة) بإدارة مصنعا بدون ترخيص لإنتاج البويات بقرية سندسيس مركز المحلة، لإنتاج البويات من خامات رديئة ومجهولة المصدر، مقلدا لبعض العلامات التجارية المعروفة.

وبتقنين الإجراءات وبمداهمة المصنع وعثر بداخله على 2 طن و785 كيلو بويات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، تحرر المحضر 31094 جنح مركز المحلة لسنة 2019، وباشرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.