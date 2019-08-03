قررت النيابة العامة بالغربية حبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ابن عمه "بقال"، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم تخلص من الضحية بسبب خلافات مالية بينهما.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم استدرج القتيل إلى حظيرة المواشي وهشم رأسه وتركه جثة هامدة، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بالغربية بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص (بقال - سن 33 - مُقيم بدائرة المركز) بحظيرة ماشية مُلحقة بمنزل نجل عمه (سن 38 - مزارع) المجاور لمنزله بدائرة المركز مصاب بجرح رضى بالرأس، وعُثر بجوار الجثة على قطعة حديدية عليها آثار دماء.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالغربية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمه المشار إليه لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما لسابقة شرائه بضائع من المحل الخاص بالمجني عليه دون دفع ثمنها، وقيام المجنى عليه بشكايته لأشقائه ورفض إعطائه بضائع من المحل ملكه، ما آثار حفيظته، فعقد العزم على قتله، وفى سبيل تنفيذ ذلك استدرجه لحظيرة الماشية الخاصة به بزعم مساعدته فى بعض الأعمال، وقام بمغافلته والتعدى عليه بالقطعة الحديدية المعثور عليها فأودى بحياته.