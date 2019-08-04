غلق مخبزين لوجود خطر داهم في جمصة بالدقهلية

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، غلق مخبزين بمدينة جمصة لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات.

جاء قرار محافظ الدقهلية، عقب اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، الذي أشار فيه إلى وجود دورة مياه تفتح مباشرة على صالة التشغيل بما يمثل خطر داهم ،كما يوجد نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتحرر عن ذلك عدد من المحاضر للمديرين المسؤولين والعمال.

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار الحملات الرقابية على منافذ تقديم وبيع وعرض مختلف السلع الغذائية؛ لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.