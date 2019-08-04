قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، إن نقل تابوت توت عنخ آمون من مقبرته بوادي الملوك بمحافظة الأقصر إلى المتحف كان ضرورة حتمية، وتم بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية في جلستها الأخيرة.

وأوضح "مفتاح" أن الطبقة المذهبة بالجزء السفلي من التابوت والموجود بالمقبرة منذ اكتشافه في عشرينات القرن الماضي حالتها سيئة وعرضة للرطوبة، وبخار الماء وثاني أكسيد الكربون الناتج عن زوار المقبرة يومياً، هو ما تسبّب في سقوط أجزاء من الطبقة المذهبة الموجودة على الطبقة الجصية للتابوت، بخلاف تأثر الجزء السفلي غير المنظور للزوار، لأنه موجود داخل تابوت حجري مغطى بغطاء زجاجي.

وقال إن ضع التابوت بمنطقة غير معلومة وتقطيع مقبرة توت عنخ آمون "شائعات مُضحكة"، متابعا لـ"الوطن"، أن عملية النقل تمت في سرية، بعيداً عن وسائل الإعلام وأثريي المنطقة، فعبارات أن التابوت ذهب لجهة غير معلومة تثير الضحك، مثلها مثل شائعة تقطيع مقبرة توت عنخ آمون لنقلها إلى المتحف المصري الكبير، بحسب قوله.

وأشار المشرف على المتحف الكبير، إلى أن ما تم هو إجراء أمني متبع لحماية الآثار، أما ما تردد عن النقل في منتصف الليل غير صحيح، فنقل التابوت بدأ الساعة 9 صباح الخميس الماضي، واستمرت محاولات إخراجه من داخل المقبرة حتى الواحدة والنصف من صباح اليوم التالي لضيق المخرج الوحيد للمقبرة وانحداره، قائلا: "حرصنا على التابوت، وبعد خروجه ومعالجته أولياً، تم تغليفه ونقله إلى الصندوق الخشبي المعد للنقل".