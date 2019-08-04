قال قائد المنطقة الثانية في القوات البحرية الإيرانية، العميد رمضان زيراهي، إنه جرى احتجاز 7 أفراد كانوا على متن السفينة الأجنبية التي جرى ضبطها تهرب النفط، الأربعاء الماضي في الخليج الفارسي، لافتا أنها كانت تهرب النفط إلى إحدى دول الخليج، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وأضاف زيراهي، أن الحرس الثوري سيواصل الدفاع عن مصالح إيران القومية في مياه الخليج، ولن يتراجع عن ذلك قيد أنملة، وأن إيران ستواصل رصد ومراقبة جميع السفن في مياه الخليج لكشف عمليات التهريب المنظمة.

كان الحرس الثوري الإيراني أعلن، أن السفينة الأجنبية التي جرى احتجازها، الأربعاء الماضي، كانت تحوي 800 ألف لتر من البنزين المهرب، وتم سحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران، وأن عملية الحجز تمت بالتنسيق مع السلطات القضائية في ميناء بوشهر، كما تم تسليم حمولة الوقود المهرب إلى الشركة الوطنية للمشتقات النفطية بمحافظة بوشهر.