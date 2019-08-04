بعد مفاوضات 6 أشهر.. ضم 86 كتابا ومخطوطا بمكتبة حسن كامي لـ"الثقافة"

نجحت وزارة الثقافة، في ضم وحيازة مجموعة من المطبوعات والمخطوطات النادرة كانت ضمن مقتنيات مكتبة الفنان الراحل حسن كامي، وذلك بعد مفاوضات استمرت 6 أشهر مع المالك الجديد للاتفاق على قيمتها النقدية.

واستقرت اللجنة التي شكلتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية وعضوية 7 من الفنيين والقانونيين على قائمة عناوين تعد من كنوز التراث القومى آلت ملكيتها إلى دار الكتب وفقاً لقانون المخطوطات، وذلك حسب بيان أصدرته وزارة الثقافة اليوم.

من ناحيتها، قالت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إنَّ مصر تمتلك موروثًا حضاريًا ثريًا باعتبارها أقدم حضارات التاريخ، مؤكّدة أنَّ الدولة تبذل جهودًا ضخمة ومتواصلة لصون ذاكرة الأمة وحماية الثروات التي تشكل جزءً من هوية الوطن، مشيرة إلى أنَّ المقتنيات التي تمّ ضمها إلى سجلات التراث القومي المصري نماذج تعكس مراحل زمنية من المسيرة الفكرية للانسانية، لافتة إلى استمرار الخطوات الجادة لحفظ نفائس المعرفة التي تمثل الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل.

فيما أكّد الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، أنَّه فور الإعلان عن وفاة الفنان حسن كامي، والتي صاحبها اهتمام إعلامي كبير بمصير مكتبته "المستشرق" الكائنة بوسط القاهرة، أصدرت وزيرة الثقافة قرارًا بتشكيل لجنة لمعاينة مكتبة الفنان حسن كامي، برئاسة رئيس مجلس ادارة دار الكتب والوثائق القومية باعتبارها الجهة المختصة -دون غيرها- بتطبيق أحكام قانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009، بشكل حاسم وفوري بغية الحفاظ على ما يمكن أن يشكل قيمة لتراث هذا الوطن وتاريخه وتضم في عضويتها 7 من الفنيين والقانونيين والتى تولت إعداد تقرير مفصل عما تحويه المكتبة تمهيدًا لعرضه على اللجنة الدائمة لقانون المخطوطات، وواكب ذلك صدور قرار النائب العام بإغلاق المكتبه لحين الفصل في النزاع على ملكيتها.

وأضاف رئيس دار الكتب، أنَّ اللجنة أجمعت على ضرورة اقتناء كل المطبوعات التي تتعلق بمصر والوطن العربي سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة وهي جميع المخطوطات بغض النظر عن لغتها، أوائل المطبوعات بالنسبة للشرق (1823-1923) وبالنسبة للغرب حتى 1700، أي خرائط تاريخية عن مصر، وذلك على أن تكون الأولوية للمقتنيات باللغة العربية ثم اللغة الإنجليزية والفرنسية ويستثنى من ذلك المقتنيات الموجودة بالفعل في دار الكتب.

وحسب "عزمي"، استعانت لجنة وزارة الثقافة بمجموعة من مترجمي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية وبعض اللغات الشرقية للتمكن من التقييم بدقة وموضوعية ثم استقرار اللجنة على القائمة النهائية للعناوين وتحديد القيمة التقديرية لها، وبدأت مرحلة التفاوض مع مالك المكتبة لدفع مقابل نقدي للعناوين المنتقاة، وبعد موافقته على القيمة التقديرية آلت حيازة تلك العناوين إلى وزارة الثقافة وتم تسليمها إلى دار الكتب.

وأشار "عزمي"، إلى أن القائمة شملت 86 عنوانًا بين كتب ومخطوطات ولوحات ومجموعات طوابع نادرة ومن أهمها: "(رحلات في أقاليم مصر الشمالية والجنوبية) للأثري الفرنسي الشهير Vivant Denon الذي يعود تاريخه إلى 1803 - كتاب تاريخ القدس للمؤرخ الفرنسي Poujoulat M الذي يعود تاريخه إلى عام 1848 - وكتاب (السفر في مصر العليا والدنيا ووصف كافة الأنواع) للعالم الفرنسي الشهير Charles-Nicolas-Sigisbert Sonnini de Manoncourt والذي يرجع تاريخه إلى 1799 - كتاب (تاريخ محمد علي) المنشور عام 1855 للمؤرخ Paul Mouriez - كتاب (تاريخ قناة السويس) للمؤرخ M. Riou والذي يشتمل على لوحات ورسومات يدوية مميزة".

كما تضمنت المجموعة: "كتاب (تاريخ الدولة المصرية) للسياسي والمؤرخ الفرنسي Gabriel Hanotaux والذي نشر عام 1936 - كتاب (وصف مصر) المنشور عام 1922، ليس الكتاب الخاص بالحملة الفرنسية - كتاب (مصر وإسماعيل باشا) للمؤرخ الفرنسي Sacre Amedee - (الحملات البحرية لمحمد علي وإبراهيم باشا) المنشور عام 1935- كتاب (الجغرافيا القديمة) لعالم الجغرافيا الشهير Jean Baptiste Bourguignon d'Anville.

واشتملت على مجموعة متفردة من كتب التاريخ الطبيعي منها: "(التاريخ الطبيعي للطيور في الولايات المتحدة) المنشور عام 1825 - وكتاب (تاريخ الطيور في أوروبا) المنشور عام 1849 - مخطوط (تقرير العلامة شمس الدين الأنباري علي) شرح سعد الدين التفتاز الشهيرة بالتجريد في علم المعاني والبيان والبديع - مجموعة طوابع نادرة Philatelia - مجلد لوحات وصفية وإيضاحية عن الفاتيكان - مجموعة من الخرائط متوسطة الحجم عن مصر - لوحة فرمان عثماني".