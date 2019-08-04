قال الدكتور زكريا فؤاد الخبير الدولي في التغيرات المناخية، إن ذوبان 11 مليار طن من الجليد بجزيرة جرينلاند الواقعة بمنطقة بين القطب الشمالي والمحيط الأطلسي جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأن الجليد المذاب يعادل 4.4 مليون حمام سباحة أوليمبي.

وأضاف "زكريا" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "8 الصبح" المذاع على شاشة قناة "Dmc"، أنه يجب التفريق بين التغيرات في الطقس والتغيرات المناخية، موضحا أن التغيرت في الطقس تتمثل في موجات حارة، وتستمر لمدة بسيطة ما بين يومين فأكثر، أما بالنسبة للتغيرات المناخية تقاس على فترات زمنية كبيرة تستمر لمدة 100 عام أو أكثر.

وأشار "زكريا" إلى أن التغيرات المناخية حقيقة واقعة من خلال وجود احتباس حراري مع ارتفاع في دراجات الحرارة، خاصة بعد الثروة الصناعية وكمية الانبعاثات الموجودة في العالم حاليا.

وأضاف الخبير الدولي، أن التغيرات المناخية يتم حسابها عن طريق أخذ متوسط مجموع درجات الحرارة على مستوي فترات كبيرة 100 عاما، مشيرا إلى أنه في المائة سنة الأخيرة لاحظ العلماء ارتفاع في درجات الحرارة مع وجود تغيرات متمثلة في موجات الجفاف التي تجتاح أماكن في العالم، ومعدل هطول الأمطار في العالم بدأ في التغيير سواء بالزيادة أو النقصان، مما يؤدي لتغيرات مثل ذوبان كمية من الجليد في القطب الشمالي مما يؤدي لارتفاع كمية المياه الموجودة في المحيطات والبحار.