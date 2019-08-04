استقبل الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم، الدكتور خالد خلف القبيصي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والوفد المرافق له.

وقدم الوفد الشكر لرئيس الجامعة، على دعمه لتطوير ورفع البنية التحتية لمدرسة الفصل الواحد بقرية الفردان، تنفيذا للمبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تبني الجامعات لتطوير القرى الأكثر احتياجا.

وأهدى وكيل التعليم بالإسماعيلية، درع المديرية لرئيس الجامعة تعبيرًا عن تقديره الشديد لما قدمته الجامعة من جهد متميز في تطوير مدرسة الفصل الواحد بالإضافة لما تم تقديمه بالمدرسة الإعدادية بقرية الفردان وخاصة فرز واكتشاف واستقبال الموهبين من طلابها سواء في المجالات الرياضية أو الفنية المختلفة.

حضر اللقاء؛ الدكتورة داليا منصور وكيل كلية الطب البيطري، ورئيس الفريق المشرف على تطوير عزبة الصفيح، وعادل عبدالتواب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وأعلن رئيس الجامعة، تطوير مدرسة الفصل الواحد بأعمال الدهانات ورسم الجداريات وإعمال صيانه الأثاث ومد المدرسة بأجهزة حاسب الى ومراوح واللوحات الإرشادية لمساعدة الطلاب في العملية العلمية وأدوات للتدريب المهاري، فضلًا عن صيانة المرافق وعمل حد فاصل لتقسيم الفصل إلى قسمين أحدهما للتعليم وآخر للمهارات لزيادة القدرة الاستيعابية للمدرسة.

وتابع أن عزبة الصفيح هي بداية لانطلاق حملة تشارك فيها الجامعة لتطوير القرى بالمحافظة وذلك ايمانا من الجامعة بدورها المجتمعي تجاه إقليم القناة وسيناء.

ووافق رئيس الجامعة على مقترح وكيل وزارة التربية والتعليم بعقد بروتوكول تعاون بين الجانبين لدعم تطوير التعليم بمختلف مدارس المحافظة، بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بكلية التربية.