انطلقت فعاليات النسخة الـ11 من دورة مطبقي المبيدات بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، لشباب الخريجين من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا بالإرشاد الزراعي، والتدريب والتأهيل من أجل التشغيل، بقاعة التدريب بمديرية الزراعة بكفر الشيخ.

وقال الدكتور مجدي السماحي، مسؤول برنامج مطبقى المبيدات بكفر الشيخ، إن البرنامج يستمر لمدة 5 أيام، بحضور عدد من الخبراء في المبيدات والإرشاد الزراعى، بهدف تدريب الشباب على أساليب المكافحة، والاستخدام الآمن للمبيدات لتوعية المزارعين، ومن ثم دعم الإنتاج الزراعي بالمحافظة.

وأضاف أنه يتم خلال فعاليات البرنامج التعريف بجميع الممارسات الخاطئة أثناء استخدام المبيدات الزراعية، والتعريف بكيفية مكافحة الآفات الزراعية، مشيرًا إلى أنه يتم منح المتدربين شهادة معتمدة من وزارة الزراعة، ليمارس من خلالها أعمال مكافحة الآفات، وتطبيق الرش الأمثل والآمن للمبيدات الزراعية.

وتابع السماحى، ان البرنامج يستعرض الممارسات الخاطئة أثناء استخدام المبيدات الزراعية، لا سيما أن مصر تتجه لتقليل استخدام المبيدات ذات البطاقة الحمراء، من خلال دور لجنة مبيدات الآفات الزراعية في تنفيذ منظومة مطبقي المبيدات.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بتكثيف دوراتها التدريبية، لاستكمال البرنامج التدريبى للاستخدام الآمن لمطبقي المبيدات، وتوفير فرص العمل، والحد من الرش العشوائى للحفاظ على الصحة والبيئة، وإنتاج ثمار خالية من المبيدات.