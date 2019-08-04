وزراة الكهرباء تفتتح البرنامج التدريبي سياسة وتمويل وتنفيذ مشروعات الطاقة

فى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لتدريب وبناء وإعداد الكوادر لتكون قادرة على إدارة المنظومة الكهربائية بكفاءة عالية تم صباح اليوم افتتاح البرنامج التدريبي "سياسة وتمويل وتنفيذ مشروعات الطاقة" وذلك تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و الشركة القابضة لكهرباء مصر .

وقد حضر البرنامج التدريبى عدد (١٤) متدرب من (١٢) دولة أفريقية من الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا بالاضافة لعدد (٣) من قيادات الكوميسا .

و تأتي هذه الدورة والتي تعد الأولي من نوعها في إطار التعاون مع المنظمة في ظل رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي ودعما لأواصر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة و إطلاعهم علي التجربة المصرية الرائدة في مجال الطاقة الكهربائية

هذا و سيتخلل البرنامج التدريبي العديد من الزيارات الميدانية (محطة كهرباء الكريمات الشمسية الحرارية ،مجمع الطاقة بالكريمات ،مركز تدريب المقطم) بالإضافة إلي العديد من الزيارات للمعالم السياحية على ارض مصر الجبيبة .