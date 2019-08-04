استقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ لتهنئة فضيلته بعيد الأضحى المبارك، وبسلامة العودة إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية ناجحة إلى أوروبا.

شيخ الأزهر: علينا استثمار علاقة الأزهر والكنيسة لنشر القيم

وأعرب الإمام الأكبر، عن شكره لقداسة البابا تواضروس والوفد المرافق له على التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكّدًا أنَّ العلاقة بين الأزهر والكنيسة المصرية تُمثل نموذجًا يجب استثماره في نشر القيم والأخلاق النبيلة ومواجهة العادات والتقاليد الاجتماعية السيئة.

فيما عبر قداسة البابا تواضروس عن سعادته مع جميع المصريين بسلامة الإمام الأكبر بعد رحلته العلاجية الأخيرة، مضيفًا أنَّ تشارك المصريين في أعيادهم ومناسباتهم يعكس روح المحبة التي تجمع بين المصريين ويجسد تماسكهم ووحدتهم التي كانت دائمًا عصية على محاولات التفريق بين نسيجهم الاجتماعي.

حضر اللقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ومحمود الشريف نقيب السادة الأشراف وكيل أول مجلس النواب، والدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.