نظم اليوم مركز أورام طنطا ندوة تثقفية للتوعية بمرض السرطان والاكتشاف المبكر له، بمديرية القوى العاملة بالغربية، وذلك تحت رعاية الدكتور إسلام صبري مدير المركز، والدكتور أحمد الصاوي نائب مدير المركز.

حاضر في الندوة الدكتور محمد عبد العال استشاري جراحة الأورام بالمركز، والذي تحدث عن أنواع السرطان وكيفية الاكتشاف المبكر له، بالإضافة إلى طرق الوقاية والحد من انتشاره.

كما تطرق "عبد العال" في حديثة عن سرطان الثدي وكيفية إجراء الفحوصات اللازمة له للتأكد من وجوده أو عدمه.

يذكر أن تلك الندوة تأتي ضمن سلسة كبيرة من الندوات التي يقوم بها المركز تجاة البيئة المحيطة به، للتوعية بخطورة مرض السرطان.

وحضر الندوة عدد من العاملين، وأشرف عليها أشرف الخولي مدير العلاقات العامة، وعلاء أبو عكر مسؤول المركز الإعلامي، وضحى حافظ مسؤول العلاقات العامة.