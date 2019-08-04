عثر أهالي منطقة موقف طلعت حرب بمدينة المحلة الكبرى، على جثة رجل عجوز في العقد السابع من عمره شبه متعفنه داخل منزل العائلة بذات المنطقة، وأخطروا الجهات الشرطية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية في الواقعة.

وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد حسام الخشن مأمور قسم شرطة أول المحلة، بورود بلاغ من شرطة النجده من أهالي المنطقة بانبعاث رائحة كريهه من داخل الشقه السكنية بالمنزل بمنطقة موقف طلعت حرب بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة اللواء مجدي عوض مساعد مدير فرقة المحلة، والرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم أول، لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لإجراء الفحوصات الطبية للجثة، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وتبين أن الجثة لرجل عجوز يدعى "م. ن" 70 عاما شبه متعفنة ومنتفخة البطن، وأفاد شهود عيان من سكان المنطقة لـ"الوطن" أن الجثة لموظف بالمعاش، أبنائه تركوه يعيش بمفرده لأكثر من 15 سنة بناءا على رغبته قبل وفاته المفاجأة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتصريح بدفن الجثة.