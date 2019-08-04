"بلاش تجرب".. مبادرة لتوعية الشباب بالمحافظات الساحلية بمخاطر الإدمان

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مبادرة جديدة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات تحت عنوان "بلاش تجرب"، تستهدف المصطافين على الشواطئ والمدن بالمحافظات الساحلية وأسرهم، استمرارا لتنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات.

بدأت المبادرة في شواطئ محافظات الإسكندرية وبورسعيد ومطروح وكفر الشيخ ورأس البر بدمياط، وتستهدف المبادرة توعية الشباب من المصطافين على الشواطئ وأسرهم من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطي المخدرات، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض، وستستمر المبادرة طوال فترة الصيف.

وتستهدف المبادرة إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، من خلال عدده عوامل سواء كانت عوامل ظاهرية على الأبناء مثل إحمرار العين المستمر وعدم الاتزان وقلة الاستيعاب، وتغيير الأصدقاء واختفاء مبلغ مالى من المنزل أو الانفعال الشديد والغضب أو الهدوء والانطواء، أو في حالة مشاهدة الأسرة بعض أدوات التعاطي في حجر الأبناء، وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانا وفي سرية تامة.

ووزع المتطوعين لدى الصندوق مطبوعات على الشباب في عدد من الميادين بالمحافظات الساحلية، تتضمن الأضرار السلبية لتعاطي المخدرات.