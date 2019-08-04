تقرير غرفة العمليات المركزية لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 

أدى صباح اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019 طلاب شهادة إتمام الدراسة لدبلومات المدارس الفنية "صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي" امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات قد حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات ولكنها لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، أبرزها قيام طالبة بمحافظة الإسكندرية بواقعة غش إلكتروني وتم تحديد الطالبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة الغش.