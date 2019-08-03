اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، نتيجة امتحانات الدور الثانى لمرحلة التعليم الأساسى الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 94.6%.

وصرح الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد الطلبة اللذين تقدموا للدور الثانى بلغ عددهم 28292 طالبا وطالبة حضر منهم 26071 طالبًا وطالبة ونجح منهم 24652 بنسبة نجاح 94.6%.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، انه بإضافة نتيجة كل من الدور الأول والدور الثانى بلغ عدد الناجحين 87245 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 98.4%مقابل 96.1%فى العام الماضي.

كما أعتمد اللواء/ هشام آمنة، نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية للدور الثانى بنسبة نجاح 97.5% وبإجمالى الدورين معاً تصل النسبة إلى 98.1%، ونتيجة الدور الثانى للصم وضعاف السمع والتى بلغت نسبتها 100%.