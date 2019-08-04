حدد النجم هيثم شاكر، يوم الأربعاء المقبل الموافق السابع من شهر أغسطس الجاري موعدا لطلاق البومه الغنائي الجديد "معرفة قديمة" بعد فترة طويلة من الغياب.

الألبوم الجديد سيتضمن 14 أغنية بعد أنَّ جرى ضم أغنية "تيجي منك" التس كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها رامي جمال ووزعها توما.

كما يشمل الألبوم أغنيات "ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، أنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة".

ويتعاون في الألبوم مع الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبدالله، محمد رفاعي، محمدالقاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني ورامي جمال.