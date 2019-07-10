طرح النجم هيثم شاكر، اليوم، برومو أغنية "ياما ياما" على صفحات السوشيال ميديا الخاصه به، والتي من المنتظر أن تكون ضمن ألبوم هيثم شاكر الجديد، المقرر صدوره قريباً من إنتاج شركة قنوات.

أغنية "ياما ياما" لهيثم شاكر من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع أحمد إبراهيم، ويضم الألبوم الجديد 13 أغنية، ويعتبر عودة لهيثم شاكر بعد غياب 5 سنوات عن جمهوره.

يذكر أن هيثم شاكر قد بدأ مشواره الفني بأغنية "أحلف بالله" والتي حققت نجاحاً جماهيراً كبيراً، ثم قدم بعدها عدة ألبومات ناجحة، بداية من ألبوم "خليك جنبي" 2004 ثم الألبوم الثاني "جديد عليا" 2008 وآخر ألبوماته كان "أحلى قرار" 2014، وخلال هذه الفترة قدم هيثم عددا من الأغاني السينجل التي حققت انتشارا ونجاحا كبيرين، ومنها "أصلي قديم" 2011 وأوبريت "أمي" والأغنية الوطنية "ارمي حمولك عليا".