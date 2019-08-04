نفى الفنان العراقي سيف نبيل كافة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية عن تعرضه لحادث سير، بعد أن انتشرت صوراً له وهو ملطخ بالدماء، الأمر الذي أحزن جمهوره وتمنوا له الشفاء العاجل.

وقال نبيل لـ"الوطن": "أنا بخير وكافة الصور التي انتشرت خلال الساعات الماضية ما هي إلا صور من أغنيتي المصورة الأخيرة، أنا في كامل صحتي وأشكر كل من قلق علي وعلى صحتي".

وأضاف: "أنا حاليا بمصر، ومن المقرر أن أسافر خلال الساعات القليلة المقبلة إلى المملكة الأدرنية لإحياء حفل غنائي هناك".

يذكر أن سيف نبيل هو مطرب عراقي جاءت شهرته من مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاوزت أغنيته "عشك موت" حاجز الـ300 مليون مشاهدة، عبر موقع يوتيوب.