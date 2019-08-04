التقى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، عددا من شباب المهندسين من مختلف محافظات الجمهورية لمناقشة المعوقات التي تواجه حديثي التخرج ومشاكل سوق العمل، وقال بيان للنقابة إن شباب المهندسين أرجعوا السبب إلى الأعداد الكبيرة للخريجين من الكليات والمعاهد المختلفة.

وأوضح نقيب المهندسين الدور الذي قامت به النقابة مع المجلس الأعلى للجامعات منذ تولي المجلس الحالي مهام عمله شهر أبريل 2018، متابعا: "هذا التواصل أسفر عن قرارات هامة تم إعلانها في مؤتمر صحفي يوليو الماضي، كان على رأس هذه القرارات قرار الأعلى للجامعات بوقف تراخيص المعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات، وتقنين الأوضاع في المعاهد الحالية".

وأضاف: "كما أسفر التعاون مع وزارة التعليم العالي أيضا عن صدور قرار بأن يكون الفارق لقبول خريجي الثانوية العامة بالمعاهد والكليات الخاصة 10% فقط عن قبول الخريجين بالكليات الحكومية".

واستعرض النقيب ما أعلنت عنه النقابة مسبقا بشأن سوق العمل ومقترحات النقابة للنهوض بالتعليم الهندسي والإجراءات الخاصة بمزاولة المهنة.

وتابع: "استمعت لآراء الشباب، لأنهم مستقبل مصر القادم وممثلين للنقابات الفرعية بمختلف محافظات مصر".

وحضر اللقاء، المهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة، والمهندس هشام أبوسنة رئيس نقابة القاهرة الفرعية.