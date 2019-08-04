"رعب" رئيسا للغرفة التجارية بالدقهلية.. والفيومي وسلطان نائبان له

اختار مجلس إدارة الغرفة التجارية في الدقهلية، اليوم، هيئة مكتبها في أول اجتماع لها، بعد اكتمال عدد أعضاء المجلس إلى 16 عضوا، عقب صدور قرار الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بتعيين 8 أعضاء لمدة 4 سنوات.

وجاء التشكيل المكتب كالتالي، المهندس أحمد إبراهيم رعب، رئيسا للغرفة، والمحاسب مدحت فوزي الفيومي، نائب أول رئيس الغرفة، وسامي سلطان، نائب ثان لرئيس الغرفة، وثروت فتح الباب، أمين صندوق، وحاتم المير، أمين صندوق مساعد، والسيد حمد التهامي، سكرتير عام الغرفة.

وأصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرار بتعيين 8 أعضاء في الغرفة التجارية بالدقهلية وهم، "حسن السعيد عبد العزيز القلینی، ووليد جابر إبراهيم محمد، وأحمد عبد الحميد المرسي بنه، ومحمد ممدوح على يوسف، وأحمد عطيه إسماعيل شرعان، و محمد فوزى محمد عطيه، وعبد الفتاح عبد الحي محمد مصطفى، ومحمد عبد ربه عبد الغنى أحمد".

وأجريت عملية الانتخاب في 15 يونيه الماضي وفاز بها كل من:" المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق، ومدحت الفيومي، وسامي سلطان، وثروت فتح الباب، وإبراهيم يحيى أبو الفتوح، والسيد حمد التهامي، ووليد فرعون، وحاتم المير".