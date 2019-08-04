محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.78%

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 90.78%، بحضور الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأشار محافظ قنا إلى أنه تقدم لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية لهذا العام 14557 طالبا وطالبة حضر منهم 13063 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، حقق النجاح 11859 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 90.78% لتصبح إجمالي نسبة نتيجة الدور الأول والثاني للشهادة الإعدادية 94.5%.

كما اعتمد الهجان نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، بنسبة نجاح بلغت 87.5%، ونتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 67.7%.

وأكد محافظ قنا أهمية التعليم لكونه من أهم مقومات تقدم الدول ورفعتها، لذا يجب الاهتمام به وتوفير كل الإمكانيات للطلاب، مشيرا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتطوير العملية التعليمية.

ووجه التهنئة للناجحين من أبنائه الطلاب، متمنيا لهم دوام النجاح مع ضرورة بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي، لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية.