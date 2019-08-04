وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، على غلق 3 مطاعم بمدينة بلقاس، لعدم وجود ترخيص ونقص الاشتراطات، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الغلق الإداري.

جاء ذلك بناء على التقرير، الذي عرضه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والذي أشار إلى قيام فرق مراقبة الأغذية بالمرور على عدد من المنشآت الغذائية ببلقاس، وتحرير 6 محاضر، وشملت المخالفات مطعم بقرية وزير ومطعمين بشارع الثورة ببلقاس.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، إن قرار الغلق جاء لعدم وجود شهادة صحية وعدم توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة ووجود خطر داهم في المنشآت التي تم اتخاذ قرار الغلق حيالها.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع، لمتابعة جودة المعروضات والتأكد من مراعاتها شروط التداول والبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.