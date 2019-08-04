أكد الدكتور يوسف العبد، رئيس لجنة الأدوية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن هناك اتصالات من جهات حكومية داخل مصر بدأت في التعاون لإنجاح مبادرة تصدير الأدوية البيطرية لإفريقيا، وذلك خلال حواره في برنامج "دنيا الدواجن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي صبحي الحفناوي.

وأضاف "العبد"، أن مثل هذه المبادرات تحتاج إلى ثلاثة أطراف وهم الحكومة والمنتجين والمصدرين، حيث يجب التسهيل في إجراءات التسجيل سواء في وزارة الزراعة أو إدارة الصيدلة، حيث يوجد معوقات وعراقيل في إدارة الصيدلة الخاصة بتسجيل الأدوية البيطرية.

وأوضح أن هذه العراقيل تُعطل الصناعة وتؤدي إلى هروب الاستثمارات وتخلق الكثير من المشاكل.