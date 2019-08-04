قال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق ونائب رئيس وحده تنفيذ المشروعات، إن هناك خطة ترشيدية تعمل عليها الحكومة المصرية من أجل توفير أكبر قدر ممكن من المياه خلال السنوات المقبلة لكونها أحد أهم المحاور الساسية لأي كائن حي.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية "صدى البلد"، أن الوزارة تعمل على إنشاء عددا من محطات التحلية الخاصة بالمياه والتي كانت خلال الـ15 عام الماضية لا تتعدي الـ70 ألف متر مكعب للمياه المحلاه في اليوم الواحد، موضحا أنه ومنذ بداية الخطة في عام 2015 زادت نسبه المياه المعالجة لـ440 ألف متر في اليوم و741 ألف متر مياه يوميا سيتم استخراجهم بنهاية العام المالي 2019-2020.

وأكد مستشار وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل على إنشاء محطات أخرى لتحلية المياه من شأنها إخراج 500 ألف متر مكعب من المياه وسيتم التنفيذ فيهم بداية من العام الجاري وستدخل الخطة في 2022، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف في عام 2022 تحلية 1.7 مليون متر مكعب باليوم من خلال مياه البحر المتوسط والساحل الشمالي ومرسي ومطروح ومياه البحر الأحمر.

وتابع: "مشروعات التحلية تتكلف أموال طائله ولكنه خيار استراتيجي للدولة وكان لزاما على الدولة التحرك فيه بتكلفه تتعدى الـ23 مليار جنيه".