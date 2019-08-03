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هدية الحكومة للمواطنين في العيد

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"هل هذا حلم؟".. مضيفة تفاجئ ركاب طائرة من داخل صندوق الحقائب

"هل هذا حلم؟".. مضيفة تفاجئ ركاب طائرة من داخل صندوق الحقائب

الثلاثاء.. مناقشة "ثأر كريمة" في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء.. مناقشة "ثأر كريمة" في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

طرح 90 طن لحوم في المجمعات الاستهلاكية يوميا مع قرب حلول عيد الأضحى

طرح 90 طن لحوم في المجمعات الاستهلاكية يوميا مع قرب حلول عيد الأضحى

أحمد عفيفي عن لقائه عمرو دياب: "أسطورة القمة" بيحبني

أحمد عفيفي عن لقائه عمرو دياب: "أسطورة القمة" بيحبني

نجاح أول عملية نساء باستخدام المناظير بمستشفيات الصحة بأسيوط

نجاح أول عملية نساء باستخدام المناظير بمستشفيات الصحة بأسيوط

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غلايات ووحدات كهرباء وديزل وبخار: مشاهد حية عن "مصر المستقبل"

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"كيما 2".. "عزيمة البناء" تحوّل رمال أسوان الناعمة إلى قلعة صناعية

أسعار العملات اليوم السبت 3-8-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم السبت 3-8-2019 في مصر

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