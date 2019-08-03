أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت تداول 170 شاحنة و321 سيارة على مدار يومين.

وأوضح المتحدث الإعلامي، في بيان أصدره اليوم، أن ميناء نويبع استقبل السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهم 34 شاحنة و29 سيارة، وشهد الميناء أمس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 13 سيارة ومغادرة ثلاث سفن وعلى متنهم 42 شاحنة.

كما يستعد ميناء الغردقة اليوم، لمغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 112 سيارة فيما استقبل الميناء أمس العبارة الرياض 104 سيارات.

وأضاف أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبل السفينتين أمانة والقاهرة، وعلى متنهم 9 شاحنات، وكان استقبل الميناء أمس السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 56 شاحنة و25 سيارة، وغادرت سفينتين وعلى متنهم 29 شاحنة و38 سيارة.