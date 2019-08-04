"الله على العظمة".. نشأت الديهي يشيد بتجربة مصر في علاج فيروس C

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن سعادة البالغة لإشادة الصحف الإسبانية بالتجربة المصرية لعلاج "فيروس سي"، حيث قال "الله على العظمة، نجاح مصر الباهر في القضاء على فيروس سي جعل الأسبان يشيدون بذلك، ويطالبوا بتيسير رحلات علاجية لعلاج الأسبان من فيروس سي، بمصر على يد أطباء مصريين".

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN"، أن اليوم هو اليوم العالمي لفيروس سي، ومصر كان بها 8-12% من عدد السكان مصابين بفيروس سي، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق حملة للكشف المجاني على فيروس سي وتقديم العلاج المجاني للمصابين.

وأشار الإعلامي، إلى أنه تم علاج مليون مواطن مصري من فيروس سي خلال عام، وانخفضت نسبة الإصابة بـ فيروس سي في مصر لـ3-4%، وهي النسبة العالمية للإصابة، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، و وزارة الصحة وأطباء مصر لدورهم في نجاح التجربة المصرية للعلاج من الفيروس.