انعقاد منتدى غاز شرق المتوسط، خلال الساعات الماضية في الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي على الأراضي المصرية يؤكد أن مصر أصبحت مركزا إقليميا حقيقيا في الغاز، وفقا للإعلامي نشأت الديهي.

وأوضح "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن مصر أصبحت اللاعب الأساسي في الشرق الأوسط فيما يخص حقول الغاز، وأصبحت منصة لتجارة الغاز في العالم، خلال سنوات قليلة.

وأشار الإعلامي، إلى أن مصر أصبحت مركزا إقليميا ودولي لتصدير وتجارة ونقل الغاز من مناطق إنتاجه في شرق المتوسط لباقي الدول خاصة في أوروبا، مشيدا في الوقت ذاته بالنجاح الكبير الذي حققه الجنيه المصري بعد قيام الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف.

وأوضح أن الجنيه المصري أصبح ثاني أفضل أداء للعملات في العالم لعام 2019 ، كما أن الجنيه المصري انتقل من وجوده بغرفة العناية الفائقة، ليتسابق مع أقرانه من العملات الأخرى في المارثونات الدولية.

وأضاف، "الجنيه المصري انتقل من وجوده بغرفة العناية الفائقة، بعد إجرائه عملية جراحية عاجلة، حيث تحول خلال 3 سنوات لمارد منطلق يعدو ويتحرك في مارثونات يتسابق مع أقرانه من العملات الأخرى".