تستغل الكثير من الأسر إجازة عيد الأضحى هذا العام التي تجاوزت 8 أيام في السفر لقضاء إجازة المصيف على شواطئ مصر، ومن ضمن المدن التي يفضل الذهاب إليها مرسى مطروح، لكثرة الشواطئ والمزارات التي تجعل من الرحلة أياما مميزة وذكرى جميلة، لذلك نعرض عليك بعض الأماكن التي يفضل أن لا تنسى زيارتها خلال فترة الرحلة، ومنها:

شاطئ الغرام

من أشهر الشواطئ في مطروح، وخاصة بعد أن صورت فيه الفنانة ليلي مراد فيلم "شاطئ الغرام" ويتميز هذا الشاطئ بطوله وبألوان مياهه التى يتدرج فيها اللون الأزرق.

شاطئ عجيبة

من أجمل الشواطئ بمطروح، حيث سمي بهذا الاسم لجمال منظره وصنعته الإلهية حيث شكلت العوامل الجوية على مر الزمان منحنيات في الصخور، كما أنه يتميز بألوان المياه بدخله ومن حولة.

كهف الملح

من الأماكن التي يجب أن يذهب يعانون من أمراض الجهاز التنفسى والأمراض الجلدية إليها، كما أن كهف الملح، يساعد في تحسين خصوبة السيدات، وعلاج الغدة الدرقية.

السيرك الصيفي

من الأماكن التي تتميز بها مرسى مطروح، يحث يوجد به بعض الألعاب المسلية للكبار والصغار وبعض العروض السنوية التي تقدم في السيرك.

شاطئ كليوباترا

يتميز هذا الشاطئ بطبيعته الخلابه، مع هدوء مائه وصفائها التى تظهر الأسماك وجمالها، ووجود الصخور ذات الأشكال المتميزة، كما يتميز الشاطئ بوجود حمام كليوبترا الذي يحتوي على بقايا قصر الملكة به.

كهف روميل

من أروع الكهوف في العالم، حيث يطل على الكثير من المناظر الخلابة فوق وتحت الماء، ويحتوي الكهف على بعض من متعلقات روميل مثل الخوزه والمعطف وبعض من أدواته الكتابيه كقلمه، ومدونة بخط يدة.

سوق ليبيا

من الأماكن التي تعتبر كنزا للهدايا، حيث يوجد بها الإكسسوارات والأحذية والحقائب المميزة التي لا توجد إلا بتلك المنطقة، كما يوجد بها المزيد من محلات العطارت التى تحتوي على مجموعة مميزة من الزيوت والبهارات ومنتجات مطروح الخاصة.