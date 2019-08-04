كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء لحالة الطقس في أنحاء البلاد، عبر موقعها الإلكتروني، خلال الفترة من 5 لـ7 أغسطس الجاري.

ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، يومي الإثنين والثلاثاء، وطقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة يوم الأربعاء.

وأضاف خبراء الأرصاد أن الرياح تكون معتدلة تنشط على السواحل الغربية وخليج السويس، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

طقس الاثنين 5 أغسطس

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.

طقس الثلاثاء 6 أغسطس

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.

طقس الأربعاء 7 أغسطس

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.