قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، إن شهر أغسطس يُطلق عليه "شهر الرطوبة كلها"، حيث ترتفع فيه درجتها بشكل كبير عن باقي شهور العام.

وأوضح عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن درجات الحرارة في مصر الآن تتراوح ما بين 36 إلى 37، وهي جيدة للغاية كوننا في فصل الصيف.

وأضاف "عبد العال"، أن ارتفاع نسبة الرطوبة هو ما يُشعر الجميع بارتفاع درجات الحرارة، وكذلك وجود شبورة مائية في الصباح الباكر خاصة المناطق القريبة من المسطحات المائية، مؤكدًا أن الحرارة لم ترتفع في شهر أغسطس، حيث أن القاهرة تُسجل 36 مئوية، مقابل 13 على السواحل، وأن ارتفاع الرطوبة هو من يُشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن أقصى درجة حرارة يمكن أن تُقاس خلال الأسبوع المقبل، هي 37، ولكن ستظل نسبة الرطوبة مرتفعة حيث ستكون على السواحل الشمالية أعلى من الطبيعي وهي 95% في الصباح الباكر، بينما على القاهرة 80 لـ 85%، بعد أن كانت تُسجل 75% خلال شهر يوليو، مؤكدًا أن الرطوبة على السواحل تكون أعلى من الوجه البحري والقاهرة.

ونوه إلى أن التغيرات المناخية أثَّرت على العالم كله، ومن بينه مصر، ومن المهم للغاية على المواطنين عدم التواجد في الأماكن المزدحمة، مؤكدًا أن هناك تقاليد غير صحيحة يقومون بها مثل فتح المكيفات على 17 و 18 درجة وهذا خطأ شديد، كما يقوم بعضهو بـ"رش المياه في الشوارع" اعتقادًا منهم أن هذا سيقلل من الحرارة، وهذا غير صحيح بالمرة.

واستطرد: "الناس فاكره لما ترش الشارع بالمياه، هترطب الجو وتخليه لطيف، ده إهدار مال عام وإهدار للمياه اللي مش لاقيينها، فيه بعض المناطق عندها عجز في المياه، وكمان الأسلوب ده بيعلِّي نسبة الرطوبة أكتر، مش بتقلل درجات الحرارة".