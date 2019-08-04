احتفلت الكنيسة الكاثوليكية المصرية، بتجليس الأنبا «باسيليوس» مطراناً لسوهاج، خلفاً للأنبا «يوسف أبوالخير»، الذى تقدم بطلب لـ«السنودس البطريركى» بتخلّيه عن مهامه كمطران لإيبارشية سوهاج، لبلوغه السن القانونية فى ديسمبر المقبل، بحسب القانون رقم «210» من قوانين الكنائس الشرقية.

حضر الاحتفال فى كاتدرائية الأقباط الكاثوليك بطهطا، اليوم، عدد من أعضاء مجلس النواب، ووكيل وزارة الأوقاف، ورئيس المنطقة الأزهرية فى سوهاج، وممثلون عن الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية، وترأس القداس الأنبا «إبراهيم اسحق»، بطريرك الأقباط الكاثوليك، فيما تحتفل الكنيسة نهاية الشهر الحالى، برسامة الأب «هانى نصيف باخوم»، أسقفاً للدائرة البطريركيّة لشئون الإيبارشية، على كرسى «كاباسا» الفخرى.

وتبحث الكنيسة عن بديل للأنبا «مكاريوس توفيق»، مطران إيبارشية الإسماعيلية، الذى تقدم بطلب فى يونيو الماضى، للتخلى عن مهامه لأسباب صحية، وقوبل بموافقة أعضاء السنودس.

الأديرة تواصل رسامة الرهبان الجدد بعد رفع الإيقاف الكنسى

من جهة أخرى، كشف مصدر بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجليس «الأنبا بولس» أسقفاً لإيبارشية شرق كندا، فى 20 أغسطس الحالى، بعد أكثر من شهرين على رسامته بيد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فيما واصلت الأديرة القبطية رسامة رهبان جدد بعد انتهاء الإيقاف الكنسى الذى قرره المجمع المقدس منذ عام، عقب حادث مقتل الأنبا «إبيفانيوس».