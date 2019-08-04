قال الدكتور عاطف عبد الجواد، الباحث في العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، إن انتشار وسهولة الحصول على الأسلحة أحد أهم أسباب تزايد معدلات الجريمة في الولايات المتحدة، إضافة إلى تزايد أعداد الشباب المرضى عقليا في الشارع الأمريكي.

وأضاف عبد الجواد خلال اتصال هاتفي لبرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، اليوم الأحد، أن سلوكيات وخطابات الكراهية العرضية للرئيس الأمريكي أحد الأسباب الحديثة لانتشار الجرائم في المجتمع الأمريكي خلال العامين الماضيين.

وأشار الباحث السياسي، إلى أن أسباب عجز الكونجرس الأمريكي في الحد من انتشار الأسلحة في الشارع هو قدم نصوص الدستور الأمريكي والتي تعطي حق امتلاك السلاح، كما أنه عاجز على جمع أغلبية لإلغاء أو تعديل هذه المادة، بسبب جماعات الضغط التي تناصر امتلاك الأسلحة.

وأوضح أن كل ولاية أمريكية لها قوانينها الخاصة ما يشكل عائقا أمام تنفيذ أي قرار لحظر تداول أو شراء الأسلحة.