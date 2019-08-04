أصدر قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، بيانا صحفيا للرد على ما أسماه "الهجوم غير المبرر"، ووصل الأمر إلى حد الاتهامات بالسرقة والتزوير، بحسب ما أورده البيان الصادر عن القطاع.

وقال القطاع، في بيانه: "تتعرض متاحف الدولة الفنية والقومية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية خلال الأيام الماضية، لحملات تشكيك وهجوم غير مُبرر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر بالبعض لحد الاتهام المباشر بوجود سرقات وأعمال مزورة، وتلك الاتهامات المرسلة غير المستندة لأي حقائق تُعد معاول هدمٍ تحاول النيل من متاحفنا الفنية والقومية وما تحويه من كنوز ونفائس نفخر بها ونوليها اهتمامنا.

وتابع: "ولو قدمنا حسن نية القائمين على تلك الحملات، وافترضنا أنها مجرد تساؤلات تحتاج إلى أجوبة، فذلك يتطلب منا الرد والتوضيح، ورداً على ما أُثير حول كون المتاحف مغلقة.. نشير إلى أن عدد المتاحف المفتوحة والمستقبلة للجمهور هي 21 متحفاً من أصل 25 متحفا تم تطويرها واستحداث النظم الأمنية.. وبيانها: متحف محمود مختار، متحف أحمد شوقي، متحف طه حسين، متحف محمد ناجى، متحف زكريا الخنانى، متحف راتب صديق، متحف سعد الخادم وعفت ناجى، متحف الفنان حسن حشمت، متحف بيت الأمة، متحف الفنانة إنجى أفلاطون، متحف مصطفى كامل، متحف الزعيم جمال عبد الناصر، متحف دنشواى، متحف النصر ببورسعيد، متحف الخط العربى، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، متحف دار ابن لقمان، متحف السيرة الهلالية، متحف محمود سعيد، متحف سيف وأدهم وانلى، متحف الفن الحديث بالإسكندرية.

أما ما ذكر بشأن الأعمال المفقودة أو المزورة، أوضح قطاع الفنون التشكيلية أنه طرح غير مقبول ولا يستحق عناء الرد لكن رأينا أنه من واجبنا عرض بعضٍ من آليات العمل بداخل المتاحف وطرق تأمينها وحفظها: كل المقتنيات بالمتاحف هى عُهد مسلمة لأمناء المتاحف يرأسهم مدير المتحف ثم إدارة عامة يشغلها مدير عام وتلك المقتنيات تخضع للجرد السنوي من خلال لجان متخصصة نهاية كل عام مالي وترفع نتيجة الجرد بالتتابع للإدارات العليا.

وأضاف القطاع: "من يتحمل نتيجة الصمت أو عدم الإعلان عن وجود أى انحراف.. بدءًا من المسؤول الأول عن عهدته إلى أعلى مسؤول، بالإضافة لأعمال لجان من خارج القطاع تعمل على مراجعة المقتنيات وتصويب بعض بياناتها إن وجد أخطاء فى أبعاد العمل أو أسم العمل وتدقيق ما يحتاج إلى إضافة معلومات غير متوفرة لدينا، وبرئاسة أساتذة متخصصين فى كافة المجالات الفنية".

وتابع: "تلك المقتنيات تخضع للصيانة والترميم من خلال الإدارة العامة لبحوث الصيانة والترميم وبأحدث التقنيات العلمية وأجهزة الفحص المتقدمة، وربما تجلى ذلك في افتتاح مجمع الفنون الذي شهد الجميع بمستوى الأعمال المعروضة والمختارة من (11) متحفا فنيا، وعرضها على هذه الحالة الرائعة وما يحمله ذلك العرض من رسالة بأن القائمين على الأمر سواء أمناء المتاحف أو المختصين بأعمال الصيانة والترميم يؤدون واجبهم على الوجه الأكمل".

وواصل القطاع في بيانه: "أما ما أشيع عن وجود أحكام قضائية بعزل قيادات بقطاع الفنون التشكيلية وبالرغم من ذلك فهم باقون في مناصبهم، فهذا الادعاء عارٍ تماماً عن الصحة وعلى من يملك غير ذلك ذكر أسماء الأشخاص أو تقديم الأحكام التي يُشار إليها، ونرجو التأكد قبل إطلاق الشائعات والعودة للضمير الوطني، ونشير إلى أن تلك الحملات تتجاوز حدود الأشخاص والمسؤولين وتنال مما تملكه مصر من ثروات نتباهى ونفتخر بها".