قالت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، إن خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإداري تتركز على شقين أساسيين، وهما وجود موظف قادرًا على المحافظة على موارد الدولة، ويعلم دوره ورسالته في الوزارة أو الهيئة التي يعمل بها، ويستطيع التصرف في كل جنيه بحكمة عالية منعًا لإهدار المال العام.

وأضافت "لبيب"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن الشق الثاني في خطة النهوض بالجهاز الإداري للدولة هو إرضاء المواطن وتقديم الخدمات له بشكل آدمي وبطريقة سهلة دون أن يشعر بأي معاناة.

وأشارت نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، إلى أن خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإداري بدأت منذ فترة طويلة ولكنها جميعها كانت جهود متفرقة، وكان الجميع يعمل في جزر منعزلة عكس الآن، حيث لأول مرة تتظافر الجهود للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة، ولا يوجد رفاهية وقت وأصبح الجميع يعمل على هدف واحد.