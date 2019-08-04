قالت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، إن القيادة السياسية في مصر مهتمة للغاية بشأن الإصلاح الإداري، حيث إن الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2016 كان من الواجب أن يواكبه إصلاحا إداريا، وأن العمل بالطرق التقليدية أصبح شيء سيء، وذلك خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN".

وأضافت لبيب، أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هو بمثابة إعلان لتفعيل الحكومة الذكية، وفرصة ذهبية لتطبيقها، مستطردة: "إحنا زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي ما قال انتقالنا للعاصمة الإدارية الجديدة مش مجرد هنعزل، احنا بننقل لحكومة ذكية تعمل بآليات مختلفة".

وأشارت نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، أن الاستثمار في البشر يُعد أهم استثمار تعمل عليه الوزارة في الوقت الحالي، ويتم التركيز على تدريب وتنمية وبناء قدرات الموظفين بشكل كبير وفعال، وكذلك التطوير المؤسسي من أجل تأهيل مؤسسات الدولة لتقديم خدمات ميسرة للمواطنين، وتقديم خدمات حكومية مطورة للمواطنين.

وتابعت: "إحنا مش شغالين لوحدنا، مفيش جهة هي المنوط بها الإصلاح الإداري بس احنا المايسترو، بيشاركنا وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي ووزارة التنمية المحلية، ووزارة المالية، تتضافر الجهود عشان نوصل لهدف معين".