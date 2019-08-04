"استدعاء أو ضبط وإحضار".. مصدر أمني يكشف مصير صافيناز فى "التحريض على الفسق"

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية أن أجهزة الأمن تنتظر قرار النيابة العامة في محضر اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق، وأشار المصدر أنه فور صدور قرار استدعاء الراقصة أو ضبطها وإحضارها للاستماع لأقوالها في المحضر المحرر ضدها من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية يتهمها بالتحريض على الفسق، سيتم ضبطها إذا لم تحضر خلال الاستدعاء الأول، وأن صافينار تم إبلاغها بالمحضر المقدم ضدها، وننتظر قرار النيابة العامة فيه.

ورجح المصدر أنه سيتم التحقيق في المحضر في المكان الذي قدم فيه وهو نيابات القاهرة، خاصة أن المحضر مرفق فيه الفيديو الخاص بالمشكو في حقها.

وكان جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، حرر محضرا ضد الفنانة الاستعراضية صافيناز، بتهمة التحريض على الفسق، عقب ظهورها في مقطع فيديو خلال إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي، وظهرت خلاله ترقص مع فتاة شبه عارية.

وقال علي الشريعي رئيس لجنة التفتيش بنقابة المهن الموسيقية لـ"الوطن": "جهاز الرقابة تحرك مسرعا فور علمه بما فعلته صافينار في حفلها بالساحل الشمالي".

وأضاف: "أعطى الدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، تعليماته لسيف العجيزي مدير عام الجهاز لتحرير محضر ضدها، بعد أن جاء الاستعلام كاملا من مفتشي الجهاز بالواقعة التي حدثت في الساحل".