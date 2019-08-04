بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عددا من ملفات التظلمات والمزادات الخاصة بالمحافظة مع المستشار وائل وفاء عبدالقادر، نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة بديوان عام المحافظة.

وبلغ عدد التظلمات، التي تم الانتهاء من بحثها خلال شهر يونيو من العام الحاليّ 100 تظلم من التظلمات الخاصة بموظفي ديوان عام المحافظة والإدارات والمديريات التابعة لها من الجزاءات الموقعة عليهم من قبل المحافظة أو النيابة الإدارية، بالإضافة إلى المزادات الخاصة بالمحافظة، فضلا عن مناقشة طلبات تقنين أراضي الدولة، والقضايا التي تم الانتهاء من بحثها.

يأتي ذلك في إطار الاستجابة لمطالب الموظفين في كل القطاعات، حيث يعد مفوض الدولة جهة محايدة للفصل في التظلمات المقدمة لديه، كما يتم متابعة المزادات التى تتم من خلال المحافظة، ونتائج طلبات التقنين لأراضى أملاك الدولة بالمحافظة.

وفى سياق متصل هنأ المحافظ، المستشار وائل وفاء عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة بديوان عام المحافظة، بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم 500 لسنة 2019م، بإصدار الحركة القضائية للعام 2019 - 2020، والذي يضم إلحاقه للعمل بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اعتبارا من أول أكتوبر 2019، متمنيا له خالص التوفيق في العام القضائي القادم.