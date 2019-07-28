هنأ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، بالمنصب الجديد، وذلك في مكتبه بديوان مديرية الأمن، متمنيا له ودوام التوفيق في مهمته الوطنية لخدمة أهالي كفر الشيخ وفرض سيادة القانون.

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وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير للواء فريد مصطفى، على جهوده المتميزة والمبذولة خلال فترة عمله مساعدا لوزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والذي كان له بصمات ونجاحات متعددة منها قيادة القوات خلال العديد من حملات حق الشعب لاسترداد اراضى أملاك الدولة، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وبحيرة البرلس والحفاظ على الثروة السمكية فضلا عن جهودة فى العديد من الملفات الأمنية.

كما قدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير للواء ناصر رشاد، لجهوده المبذولة خلال خدمته نائباً لمدير الأمن_حكمدار المديرية، وقدم الشكر خالص الشكر والتقدير للواء خالد اسماعيل، علي جهوده المبذولة خلال عمله مساعداً لمدير أمن كفرالشيخ مقدما له التهنئة ودوام التوفيق في منصبه الجديد، وقدم للواء محمد عمار، علي جهوده المبذولة خلال عمله مديراً لإدارة البحث الجنائي بالمديرية مقدما له التهنئة ودوام التوفيق بمناسبة ترقيته الى رتبة مساعد مدير أمن البحيرة.