أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، حتمية تفعيل الدور الاجتماعي للغرفة التجارية بالمحافظة بجميع الشعب التابعة لها ومختلف الأنشطة التجارية بجانب عملها الحكومي من أجل خدمة المواطنيين والحفاظ على المصلحة العامة للجميع ومن أجل استكمال مرحلة التنمية والتطوير التي تستهدفها الدولة، والتى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تدخر وسعا فى تقديم الدعم اللازم لتنمية وتطوير العمل بالغرفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع، الذي عقده المحافظ مع جميع أعضاء التشكيل الجديد لمجلس إدارة الغرفة التجارية بكامل الأعضاء المنتخبين والمعينين، بحضور المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، والمهندس عبدالله الزغبي، السكرتير العام للمحافظة واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد.

ناقش المحافظ الخطوط العريضة لخطة عمل الغرفة خلال الفترة القادمة وبحث سبل تعزيز التعاون فيما بين مجلس ادارة الغرفة وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ على أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجميع المؤسسات والكيانات تعمل على قلب رجل واحد من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء وخدمة مواطنى وشعب المحافظة فى المقام الأول.