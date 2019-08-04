روت منار سعيد، تفاصيل جلوسها بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلة إنها سجلت تقريرا تلفيزيونياً حول حالتها ورُفع إلى رئاسة الجمهورية، وتلقت بعدها اتصالا للمشاركة في المؤتمر، وقبل جلسة الافتتاح أخبروها أنها ستجلس بجوار الرئيس، وأن الرئيس اختارها بالاسم، وعلقت: "مكنتش مصدقة".

وأضافت خلال لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، والذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، اليوم الأحد، أن مرضها ظهر وهي في عمر عام و7 أشهر، وهو عبارة عن دمامل تترك أثرا في كل أنحاء الجسد: "المرض دة بيأثر على صوتي بيخلي فيه بحة، وبيأثر على شكلي وبيخليني كبيرة".

وتابعت: "منذ ظهور المرض ووالدتي بحثت عن أي طبيب لمعرفة السبب، والأطباء أكدوا على عدم وجود علاج.. أنا الوحيدة اللي في مصر عندي المرض دة، والـ500 على العالم".