أصيب 5 أفراد أمن بكسور متفرقة في انقلاب سيارة شرطة عقب اصطدامها مع سيارة ربع نقل أمام مدخل "دميانة" على طريق رافد "المنصورة – جمصة" الدولي، وجرى نقلهم للمستشفى للعلاج.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن بالدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتي شرطة وربع نقل عند مدخل قرية "دميانة".

انتقلت مباحث إلى مكان الوقعة، وتبين انقلاب سيارة الشرطة، في الجزيرة الوسطى وتحطم واجهة السيارة الربع نقل.

وقال مصدر طبي إن الحادث أسفر عن إصابة 5 أفراد بكسور متفرقة بالجسم وسحجات وجري نقلهم إلى مستشفى جمصة المركزي للعلاج وهم: "حسين م. ر، 22 عاما، وياسر م. ش، 22 عاما، ومقيمان بالإسكندرية، وهشام م. ف، 24 عاما، من القاهرة، إبراهيم أ. ا، 45 عاما، من السنبلاوين، وعبدالرحمن ع. م، 25 عاما، من الإسماعيلية" وجميعهم أفراد أمن بشرطة الدقهلية.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى التحفظ على السيارتين لحين العرض على النيابة العامة.